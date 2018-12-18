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Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor

Toyota’nın efsanevi modeli Corolla, 2018 yılının ilk 10 ayında 995 bin 356 adetle en yakın rakibine 98 bin 58 adetlik fark atarak hem segmentinde hem de tüm otomotiv sektöründe dünyanın en çok satan modeli olarak öne çıktı

18 Aralık 2018 Salı 17:41
Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Corolla modelinin, 2018 yılının ilk 10 ayında 995 bin 356 adetle en yakın rakibine 98 bin 58 adetlik fark atarak hem segmentinde hem de tüm otomotiv sektöründe dünyanın en çok satan modeli olduğu bildirildi.

Toyota açıklamasına göre, Corolla dünyanın en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor.

2018 yılının ilk 10 ayında 995 bin 356 adetle en yakın rakibine 98 bin 58 adetlik fark atarak hem segmentinde hem de tüm otomotiv sektöründe dünyanın en çok satan modeli olarak öne çıkan Corolla, üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda yaklaşık 46 milyon satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını da elinde bulunduruyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 fabrikada üretilen Corolla, Toyota’nın yılın ilk 11 ayında toplam 30 bin 485 adetlik Türkiye satışları içinde 20 bin 293 adetle ilk sırada yer alırken, aynı zamanda Toyota’nın yüzde 11,7 payla kasım ayında Türkiye binek otomobil pazarında birinci olmasında da büyük rol oynadı.

- RAV4’ün de başarısı katlanıyor

Açıklamaya göre, bununla birlikte Toyota’nın yüksek satış başarısı sadece Corolla ile sınırlı kalmadı. SUV segmentinde de RAV4 öne çıkarak 2018’in ilk 10 ayında “dünyanın en çok tercih edilen SUV”u unvanını korudu. RAV4, 2018’in ilk 10 ayında 694 bin 822 adetlik satış elde etti. Toyota RAV4 segmentinde 2017 yılını da zirvede tamamlamıştı.

1994 yılında ilk kez pazara sunularak segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, SUV segmentinin Türkiye’de ve dünyada büyümesinin de önünü açıyor. 2017 yılında tüm dünyada 30 milyon adetlik satış gerçekleştiren SUV segmenti, toplam otomotiv pazarında yüzde 34’lük bir paya sahip. SUV pazarının yüzde 57,2’sini C-SUV’lar, yüzde 35.2’sini D-SUV’lar ve yüzde 5’ini ise B-SUV’lar temsil ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:41
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