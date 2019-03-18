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Toyota, bin millik Sebring Yarışını kazanarak farkı açtı

Toyota, bin Mil Sebring Yarışı’nı kazanarak 151 puanla en yakın rakibiyle olan farkını daha da açtı

18 Mart 2019 Pazartesi 18:28
Toyota, bin millik Sebring Yarışını kazanarak farkı açtı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) altıncı ayağı olan bin Mil Sebring Yarışı’nı kazanarak 151 puanla en yakın rakibiyle olan farkını daha da açtı.

Toyota açıklamasına göre, iki TS050 Hybrid aracıyla yarışan Toyota, ilk 2 sırayı alarak üstünlüğünü ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı.

8 numaralı Toyota’da yarışan Fernando Alonso, Sébastien Buemi ve Kazuki Nakajima, sekiz saatin ardından damalı bayrağı ilk sırada geçerek bu sezonki üçüncü zaferlerini elde ettiler. Florida’daki kalabalık taraftar kitlesi önünde gelen bu zafer, Pilotlar Şampiyonası’nda da bu üçlüye 15 puan farkla liderlik yolunda avantaj sağladı.

7 numaralı Toyota Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López ise ikinci sırayı alarak takıma bu sezonki beşinci duble zaferin elde etti.

Fernando Alonso’nun Perşembe günü sıralamalarda elde ettiği tüm zamanların en hızlı turunun ardından Toyota, Kamui Kobayashi’nin 1 dakika 41 bin 800 saniyelik turuyla yeni bir yarış turu rekoruna imza atarak, Sebring’de tarih yazdı.

Yarış, güneşli ve 28 santigrat derecelik bir havada başladı ve bir ara hafif yağmur kendisini gösterdi. Tahminlere karşın yoğun yağmur pisti pas geçse de, yarış bitimine 20 dakika kala artan yağmur ile takımlar yeniden ıslak zemin lastiklerine geçiş yapmak zorunda kaldılar. Ardından yağmur daha da artınca sorunsuz pit stoplarla birlikte Toyota yoğun yağmur lastiklerine geçiş yaptı. Bitime 12 dakika kala bir kaza nedeniyle piste Güvenlik Aracı girdi ve yarış Güvenlik Aracı ardında tamamlandı.

Toyota Gazoo Racing, 2018-2019 sezonunun bitimine iki yarış kala Takımlar Dünya Şampiyonası’nda 53 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Bir sonraki mücadele ise, 4 Mayıs’ta 6 Saat Spa-Francorchamps yarışı olacak ve Toyota burada bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:28
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