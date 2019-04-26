Toyota Avrupa'dan Ecoplas'a 2 büyük ödül

İSTANBUL (AA) - Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, Toyota Motor Avrupa tarafından iki büyük ödüle layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ecoplas, Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Avrupa tedarikçiler toplantısında, "Maliyet" ve "Proje Yönetimi" alanında üstün başarı ödülü almaya hak kazandı.

Kocaeli ve Sakarya'da yer alan fabrikalarında otomotiv üreticilerine iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas, aldığı ödül ile birçok Avrupalı tedarikçiyi de geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, teknoloji, kalite, maliyet ve proje yönetiminde sektörün beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptıkları yoğun çabanın karşılığını bu iki özel ödülle almış olduklarını ifade etti.

Ödüllerin aynı zamanda, Türk Otomotiv Tedarik Sanayisi'nin Avrupa'daki bir başarısı olduğunu belirten Yazıcı, "Birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önünde olmaktan dolayı bir Türk firması olarak çok mutluyuz. Üstün başarıları için tüm çalışanlarımızı kutluyorum." değerlendirmelerini yaptı.

Yazıcı, Ecoplas olarak Ar-Ge ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, gelecek 2 yıl içerisinde ihracatlarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.