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Biyografi Toygun Ateş kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Toygun Ateş hastalığı neydi?
Biyografi

Toygun Ateş kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Toygun Ateş hastalığı neydi?

Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Toygun Ateş’ten üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki oyuncu Toygun Ateş hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Ateş Toygun kimdir ve hangi dizilerde oyunculuk yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:24:00 - 2021-02-19 16:30:31
Toygun Ateş kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Toygun Ateş hastalığı neydi?

Sinema, dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Toygun Ateş  koronavirüs tedavisi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi'nde virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.  İşte” Ateş Toygun kimdir ve hangi dizilerde oyunculuk yaptı?” sorularının cevabı…

Ateş Toygun kimdir?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş birçok projede oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer aldı.

Ateş Toygun hangi dizilerde oyunculuk yaptı?

Diriliş Ertuğrul

Ver Elini Aşk ( 2017)

İçerde (2016)

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015)

Şeref Meselesi (2014)

Çırağan Baskını (2014)

Ağlatan Dans (2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (2012-2013)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-2011)

Papatyam (2011)

Aşk-ı Memnu (2009)

Perihan Abla (1986)

Kurtlar Vadisi

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