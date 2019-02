Toy: Akit milli değerlerin savunucusudur

Resul Ekrem Şahan

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy, Yeni Akit Ankara Temsilciliğimize ziyarette bulunarak, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Toy, “Sendikamız, Türkiye Sendikacılığının duayeni Mustafa Başoğlu’nun açmış olduğu yoldan bir adım sapmadan devam etmektedir. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın sloganı milletin ve ülkenin beka durumunda her türlü zorluğa karşı milletinin ve devletinin yanında olmaktır. Özelde ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş kolunda çalışanların sosyal, özlük ve ekonomik haklarının savunucusu olmaktır. Biz 28 Şubat’ta cuntacıların ve 5 çetenin her türlü karşısına dikildik. Ülkemizin ve dini değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanların gırtlağına yapıştık. Bundan sonra da bu yoldan asla ayrılmadan devam edeceğiz. İşçimizin hakkı söz konusuysa, hakkını koruyan, her türlü hukuki yolu kullanan bir savunucu oluruz” şeklinde konuştu. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni Akit gazetesinin Türkiye basınında önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Toy, “Eğer Yeni Akit Gazetesi olmasaydı, 28 Şubat dönemi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olurdu. Duruşu ve yapmış olduğu haberler, gerçekleri ortaya dökmüş, vatandaşın algılarıyla oynayanların planlarını bozmuştur. İnanıyorum ki bundan sonrada Yeni Akit gazetesi bu duruşuyla milletin ve milli değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir” diye konuştu.