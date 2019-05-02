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Tower Plaza’da yıkım devam ediyor

Bursa’da 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir mesafe kat edilemeyen Tower Plaza’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yıkım süreci devam ederken, çatıdaki iş makineleriyle iki katın yıkımı tamamlandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:36
Tower Plaza’da yıkım devam ediyor

Bursa’da 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir mesafe kat edilemeyen Tower Plaza’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yıkım süreci devam ederken, çatıdaki iş makineleriyle iki katın yıkımı tamamlandı.


Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar daha inşaat aşamasında başlamıştı. O dönemde imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı.


Yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilen ve 1999 depremine de maruz kalan binanın olası bir can ve mal kaybına yol açmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Riskli Yapı Tespit başvuru sürecinin başlatılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki aldı. Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan yapının, çürük olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş oldu. Bakanlıkça çürük olduğu tescillenen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin başlatılması gerekirken, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bürokratik süreç vakit kaybetmeden başlatıldı.


Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin amirleri polisin de geniş güvenlik önlemleri altında Şubat ayı başında tahliye süreci başlattı. Tahliye işleminin ardından Mart ayında başlayan yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından çatıya çıkarılan iş makineleri teras ve asma katların yıkımını tamamladı. Kat kat yapılacak yıkım çalışması ile süreç tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:36
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