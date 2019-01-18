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Cami yıkımından pişman olan Hindu, 90 cami yaptı

İslam’ı kabul ettikten sonra Müslüman bir kadınla evlenen ve aynı zamanda vaiz olarak görev yapan Amir, günahının affı için cami tadilatlarında canla başla çalışıyor.

18 Ocak 2019 Cuma 11:32
Cami yıkımından pişman olan Hindu, 90 cami yaptı

Hindistan’da, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camii’nin 1992’deki yıkımına katılan Hindu, Müslüman olduktan sonra 90’dan fazla caminin inşa ve onarımında yer aldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırılıkçı Hindular tarafından 1992’de yıkılan Babri Camii’nin yıkımına katılan Balbir Singh isimli kişi, Müslüman olarak “Muhammed Amir” adını aldı ve yaşadığı suçluluk duygusuyla 90’dan fazla cami ile mescidin inşaatına ve onarımına katıldı.

Amir, India Today’e verdiği bir röportajda, yıkımı sırasında caminin kubbesine kazma ve küreklerle çıkan ilk kişi olduğunu söyleyerek “Yıkımdan hemen sonra çok fazla suçluluk duyuyordum ve bu, İslam’ı kabul etmeye karar verdiğim andı” dedi.

Amir, kendisi gibi sonradan Müslüman olan arkadaşı Muhammed Umar ile günahlarının bağışlanması için 100’e yakın camiyi restore etme sözünü yerine getirdiklerini ifade ediyor.
İslam’ı kabul ettikten sonra Müslüman bir kadınla evlenen ve aynı zamanda vaiz olarak görev yapan Amir, İslam’ı anlatıyor.

Yıkılan caminin arazisi

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camii’nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor. 

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor. 


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:32
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  11. Kral Rama

YORUM YAZ

  • bekirbekir18 dk önce
    ALLAH niyetini kabul etsin....
  • HaLiLHaLiL53 dk önce
    Aslolan da budur. Yapılan kötülüğün ardından nedamet duyabilmek ve o kötülüğe karşı gelecek iyilik yaparak telafi yoluna gitmek. Allah hayırda kaim kılsın.

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