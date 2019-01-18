Cami yıkımından pişman olan Hindu, 90 cami yaptı

Hindistan’da, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camii’nin 1992’deki yıkımına katılan Hindu, Müslüman olduktan sonra 90’dan fazla caminin inşa ve onarımında yer aldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırılıkçı Hindular tarafından 1992’de yıkılan Babri Camii’nin yıkımına katılan Balbir Singh isimli kişi, Müslüman olarak “Muhammed Amir” adını aldı ve yaşadığı suçluluk duygusuyla 90’dan fazla cami ile mescidin inşaatına ve onarımına katıldı.

Amir, India Today’e verdiği bir röportajda, yıkımı sırasında caminin kubbesine kazma ve küreklerle çıkan ilk kişi olduğunu söyleyerek “Yıkımdan hemen sonra çok fazla suçluluk duyuyordum ve bu, İslam’ı kabul etmeye karar verdiğim andı” dedi.

Amir, kendisi gibi sonradan Müslüman olan arkadaşı Muhammed Umar ile günahlarının bağışlanması için 100’e yakın camiyi restore etme sözünü yerine getirdiklerini ifade ediyor.

İslam’ı kabul ettikten sonra Müslüman bir kadınla evlenen ve aynı zamanda vaiz olarak görev yapan Amir, İslam’ı anlatıyor.

Yıkılan caminin arazisi

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camii’nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.