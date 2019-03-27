Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında 5’incisi düzenlenecek olan Tour Of Mersin Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışlarında 11 ülkeden 15 takımın yarışması kesinleşti.

Tour Of Mersin Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışlarının hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel başkanlığında yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen toplantıda, parkurlar, güvenlik önlemleri, ödüller, sağlık, tanıtım ve yarış sonunda yapılacak etkinlikler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş ve önerilerin alındığı toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, geçiş noktalarındaki ilgili belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

11 ülkeden 15 takımın yarışması kesinleşti

Yürütme kurulu toplantısında 3. etabın güzergahının değiştirilmesi kararı alındı. Buna göre, 3. etabın güzergahı Tarsu AVM’den başlayarak Kadıncık Barajı istikametinden devam edecek ve Çamlıyayla Belediyesi önünde sona erecek.

Yıllara göre takım ve sporcu sayısının artış gösterdiği Tour Of Mersin’e şu ana kadar 42 takım başvuru yaptı. Bunlar arasından 11 ülkeden 15 takım yarışacak. Kesinleşen ülke ve takımlar arasında Almanya’dan Rad Team Herrmann, Bahreyn’den VIP Sport, Belarus’tan Minsk Cycling Team, Bulgaristan’dan Cycling Team Hemus, Etiyopya’dan Nice Pro Cycling Team, İsviçre’den BNP Sport ve Speeder Cycling Team, Kazakistan’dan National Track Team, Rusya’dan Marathon Tula, Sırbistan’dan Sırbistan Milli Takımı, Türkiye’den Türkiye Milli Takım, Konya Torku Spor, Salcano Sakarya ile Ukrayna’dan Lviv Cycling Team ve Ferei Pro Cycling yer alıyor.

4 etaptan oluşan ve 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Tour Of Mersin Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışlarının ilk etabında sporcular, Anamur-Ören-Bozyazı-Aydıncık-Sipahili-Yanışlı güzergahında 118,2 kilometre, 2. etabında Mut-Zeyne-Gülnar-Silifke-Susanoğlu-Kız Kalesi-Erdemli ve Mezitli boyunca 192,1 kilometre, 3. etabında Tarsu AVM- Kadıncık Barajı ve Çamlıyayla Belediyesi Önünde 65 kilometre ile yarışmanın son etabı olan 4. etapta da Cumhuriyet Meydanı-Demokrasi Kavşağı-Kent Ormanı-Karahacılar-Kuyuluk Yolu-Otoban-Çeşmeli-Göçmen Kavşağı-Mersin İdman Yurdu Meydanı-Göçmen Kavşağı-Özgecan Arslan Barış Meydanı güzergahında 118,1 kilometre pedal çevirecek.