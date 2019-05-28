Tottenham-Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz yayınlanacak İki İngiliz temsilcisi Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı, beIN SPORTS HABER kanalından yayınlanacak.

Şampiyonlar Liginde 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan ve iki İngiliz ekibin finalde karşılaşacağı maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyordu. Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayınlanacak. Bu dev mücadele Atletico Madrid'in stadı olan Wanda Metropolitano'da 1 Haziran tarhinden oynanacak ve saat 22:00'da başlayacak.

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