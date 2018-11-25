THY- Euroleague
0553 313 94 23

"TOTAL'in yerini CNPC aldı"

- İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, doğal gaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilen Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in yerini Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin aldığını belirtti

25 Kasım 2018 Pazar 11:40
"TOTAL'in yerini CNPC aldı"

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, doğal gaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilen Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in yerini Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) aldığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre Bakan Zengene, "Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesiyle ilgili CNPC, Total'in yerini aldı." ifadesini kullandı.

Zengene, CNPC'nin faaliyetlerine başlama tarihine ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik bir dizi yaptırımı uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından, Fransız Petrol Şirketi TOTAL, ağustos ayında İran'daki ticari faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:40
  1. Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC)
  2. Fransız petrol şirketi Total
  3. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!
    1. Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı..
    2. Duaların yücelttiği ak bayrak rüzgar..
    3. Bakan Akar müjdeyi verdi! TSK'da fazla..
    4. "Kadına yönelik şiddete çocuklar da..
    5. Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu
    6. Beka ittifakında tam mutabakat
    7. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    8. Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3..
    9. Samsunspor, kadına şiddete "Hayır" dedi
    10. Vatan Caddesi'nde korkunç kaza!..
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz..
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    13. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "31..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    15. "Termal turizmin başkenti"ne yoğun ilgi
    16. Kadın terörist konuştu: Kandil demek..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    18. "TOTAL'in yerini CNPC aldı"
    19. Çok önemli uyarı! 30 Kasım'a kadar..
    20. Gelişmiş ülkeler ekonomilerine 1,7..
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?