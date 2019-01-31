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TOTAL'e "Yılın En İyi Projesi" ödülü

Şirket, "İzmir'in EN'leri Ödülleri"nde "Yılın En İyi Projesi" ödülünü aldı- Total Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya:- "İzmir, stratejik olarak çok önem verdiğimiz ve büyüme hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir şehrimiz"

31 Ocak 2019 Perşembe 09:49
TOTAL'e "Yılın En İyi Projesi" ödülü

İSTANBUL (AA) - TOTAL, "İzmir'in EN'leri Ödülleri"nde "Yılın En İyi Projesi" ödülünü almaya layık görüldü.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Life dergisinin, bu yıl 10. kez düzenlediği "İzmir'in EN'leri Ödülleri", İzmir La Vie Nouvelle'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreninde, Aralık 2018’de hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ile TOTAL, "Yılın En İyi Projesi" ödülünü almaya layık görüldü. Ödül, Total Oil Türkiye AŞ Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Bahadır Pehlivaner’e takdim edildi.


- "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi engelleri aşıyor


TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atarak hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi kapsamında, TOTAL istasyonlarında işaret dilinde hizmet veriyor.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu öngörülüyor. Türkiye çapında 500 istasyonuyla hizmet veren TOTAL, 2019’da "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya, İzmir'in, stratejik olarak çok önem verdikleri ve büyüme hedeflerini yüksek tuttukları bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir’de sadece istasyonlarımızda en iyi hizmeti sunmak için çalışmakla kalmıyor; aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir şehrin tarihi ve kültürel mirası adına büyük önem taşıyan Smyrna Antik Kenti’ni destekliyoruz. 2018 itibarıyla çocuklarımızı tarihle tanıştırmak üzere antik kentte atölye çalışmaları yapmaya başladık, bu yıl da bu projeye aynı heyecanla devam edeceğiz. Şimdi de hem tüm Türkiye hem güzel İzmir’de, İki Elin Enerjisi Güzel projesini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz."

Verilen bilgiye göre, TOTAL Oil Türkiye, İzmir ve civarında 12 istasyonuyla tüm Türkiye’de ise 72 istasyonuyla işaret dilinde hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:49
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