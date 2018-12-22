Total'e İranlı yetkililere rüşvetten tazminat cezası

ANKARA (AA) - Fransız enerji şirketi Total, İran'da bir doğal gaz sahasının 1997 yılında sonuçlanan işletme ihalesiyle ilgili İranlı yetkililere rüşvet verdiği iddiasıyla açılan davada 500 bin avro tazminata mahkum edildi.

Total şirketi, Fransa'nın başkenti Paris'te görülen davada İranlı yetkililere rüşvet vermekten suçlu bulunarak tazminata çarptırıldı.

Mahkeme, Total şirketini, 1997'de sonuçlanan İran'la enerji anlaşmasında imtiyaz elde edebilmek için İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Mehdi Haşimi'nin şirketine 30 milyon dolar yasa dışı ödeme yaptığı gerekçesiyle 500 bin avro tazminata mahkum etti.

Fransız mahkeme, savcıların Total'in 250 milyon avro mal varlığına el koyma çağrısını ise reddetti.

Kararın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Total Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Patrick Pouyanne, "Christophe de Margerie'yi tanıyan herkes kendisinin hiçbir şekilde yolsuzluğa karışmayacağını bilir." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, düzenlediği basın toplantısında konuya değinen İran'ın Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkinfam, rüşvet iddiasının Güney Pars doğal gaz sahalarının 2'nci ve 3'üncü fazlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Yargı süreciyle ilgili Fransa'nın kendilerine henüz yazılı bir belge sunmadığını aktaran Meşkinfam, "Bu konu hakkında elimizde belge bulunmuyor. Mesele Fransa tarafından takip edildi." dedi.

Total şirketinin o dönemdeki CEO'su Christophe de Margerie hakkında, 2006'da İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin oğlu Mehdi Haşimi'ye rüşvet verdiği iddiasıyla adli soruşturma açılmıştı.

Yolsuzluk iddiası, bir doğal gaz sahasının 1997 yılında sonuçlanan işletme ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılmıştı. İsviçre'de açılan bir banka hesabı kullanılarak İranlı bir aracıya Total'den para akışının gözlenmesi sonunda inceleme başlatılmış, para akışının 1995'ten 2004'e dek sürdüğü iddia edilmişti.

Şirketin eski CEO'su Margerie, 2014'te Moskova'da özel uçağına kar temizleme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Total, aynı iddialarla ABD'de açılan ve 2013'te sonuçlanan davada mahkeme tarafından 398 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.