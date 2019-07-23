Total ile Smyrna'da öğrencilere tarih ve felsefe atölyesi

İSTANBUL (AA) - Total Oil Türkiye, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İzmir'in antik kenti Symrna'da gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor.

Total Oil Türkiye desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna antik kentinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların değerini yeni kuşaklara aktarmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacını taşıyor.

Proje kapsamında, 2018'de başlayan ve bu yıl da devam eden geziler ile farklı yaş gruplarından çocuklar tarih, sanat ve felsefe içerikli atölyelerle antik kenti yakından tanıma fırsatı buluyor.

Antik kentte gerçekleşen atölye çalışmasında, İzmir Bayraklı Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu öğrencileri ağırlandı. 10-12 yaş arasındaki çocuklarla gerçekleştirilen projede öğrenciler, tarih ve felsefe eğitmenleri ve rehberler eşliğinde Smyrna antik kentini tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, antik kentin tarihine dair felsefe oturumları ve yaratıcı drama atölyeleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Kökleri çağlar öncesine uzanan kentte Roma İmparatorluğu, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin izleri araştırıldı. Çocuklar, sorgulayıcı bakış açısıyla mitolojik öykülerin derinlerine daldı. Antik kent Smyrna'yı gezmenin yanı sıra yaratıcı drama atölyeleri ile antik kentin tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan çocuklar, tarih ve felsefe ile dolu bir gün yaşadı.