0553 313 94 23

Tosya’ya gençlik merkezi açılıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesine gençlik merkezi açılıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
Tosya’ya gençlik merkezi açılıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesine gençlik merkezi açılıyor.


Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak’ı ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosya ilçesine gençlik merkezi açılacağı bilgisini paylaşan Kaymakam Pişkin,resmiyette kesinlik kazanan gençlik merkezinin binanın fiziki yeterliliklerinin tamamlandığını açılacağını söyledi.


Kaymakam Deniz Pişkin, “İlçemizde açılması için yoğun çaba sarfettiğimiz Tosya Gençlik Merkezindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. İlgili genel müdürlük olurunu aldık ve gençlik merkezinin açılacağı resmiyette kesinlik kazandı. Merkez olarak düşündüğümüz Tosya Ticaret ve Sanayi Odasına ait binanın alt katı kiralandı. Buradaki fiziki gereklilikleri de en kısa zamanda tamamladığımızda merkezimizi açmak için önümüzde engel kalmamış olacak. İl Müdürümüz, biz binanın iç düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları yaparken kendilerinin de tefrişat konusunda çalışmaları yürüteceklerini belirterek merkezimizi en kısa zamanda aktif hale getirme noktasındaki desteklerini bizden esirgemedi. İlçem adına kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde
    1. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    2. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    3. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    4. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    5. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    6. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    7. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    8. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    10. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    11. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    12. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    13. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    14. TL ile ihracatta rekor
    15. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    16. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    17. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    18. Bingöl’de en tatlı hasat
    19. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    20. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    21. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    22. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    23. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    24. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    25. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    26. Milletlerarası anlaşmalar
    27. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    28. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    29. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    30. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız