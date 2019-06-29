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Tosyalı esnaf yaralı kargayı elleriyle besliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaralı bulduğu kargayı tedavi eden esnaf elleriyle besliyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:03
Tosyalı esnaf yaralı kargayı elleriyle besliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaralı bulduğu kargayı tedavi eden esnaf elleriyle besliyor.


Tosya ilçesinde esnaflık yapan Fazlı Sakallı dükkanının önünde yaralı halde bulduğu kargayı elleriyle besliyor. Sakallı kapsının önünde yaralı halde bulduğu kargayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirmiş ve iyileşene kadar sürekli ilgilenmiş.


Doğaya bıraktığında ayrılmamış


İyileşen kargayı doğaya bırakmak isteyen Fazlı Sakallı doğaya götürdüğünde ondan ayrılmayarak tekrar geri gelmiş. Karga ile dost olan Sakallı sürekli onunla ilgilenerek yiyeceğini elleriyle yediriyor, pirinçle besliyor.


Karganın kendisinden ayrılmadığını belirten Fazlı Sakallı; “bir sabah dükkana geldiğimde bu kargayı yaralı halde dükkanın önünde yaralı halde buldum. Alıp veteriner hekime götürdüm. Tedavi ettirdim. Tedavi sürecinde ise sürekli ilgilenerek ellerimle besledim. İyileştiğinde ise doğaya bırakmak istediğim. Ormanlık alana götürüp bırakayım özgürlüğüne kavuşsun derken benden ayrılmak istemedi.


Kargayı kafesten çıkarıp doğaya bıraktım gelip omzuma kondu beni bırakma dercesine. Alıp yere koydum. Yine gelip omzuma kondu. Bende tekrar alıp getirdim. Şimdi dükkanda duruyor. Kafesin kapısı açık fakat gitmiyor. Acıktığında gelip omzuma konuyor. Bende ellerimle pirinç yediriyorum. Karnı doyunca tekrar kafesine gidiyor. Dostluk, vefa bu olsa gerek. Yarasını iyileştirdiğim için benden ayrılmıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:03
  1. doğa

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