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Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi devam ediyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Yalnız Değilsiniz” projesi devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi devam ediyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Yalnız Değilsiniz” projesi devam ediyor.


Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen “Yalnız Değilsiniz” projesi ilçede uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında istihdam edilen personeller tarafından yaşlı, yalnız ve engelli vatandaşların kişisel bakımı, evlerinin temizliği, ilaç alımlarının takibi, yemek yapımı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.


Oluşturduğu toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak hazırlanan projenin bir yıl daha uzatılması yönündeki taleplerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Projemizin amacı; ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır. Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında istihdam ettiğimiz personellerimiz tarafından belirlediğimiz yaşlı, yalnız ve engelli vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projemiz ilçemizde ve köylerimizde şuana kadar başarıyla yürütülüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
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