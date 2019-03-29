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Tosya’da Muhtarlarla seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

29 Mart 2019 Cuma 18:49
Tosya’da Muhtarlarla seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle düzenlenen seçim toplantısına Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için bütün tedbirlerin alındığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durum görülmesi durumunda muhtarların hemen güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğini söyledi.


Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ilçe merkezinde alınan güvenlik tedbirlerini anlatarak oy kullanma saatleri ve oy sayımlarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.


Toplantıda konuşan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı seçimlerin güvenli ortamda yapılması için köylerde gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.


Toplantıya katılan mahalle ve köy muhtarlarına 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde güvenlik tedbirlerinin alındığı hatırlatılarak seçim günü olası bir durumda hemen güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:49
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