Tosya’da ilaç bağışı kampanyası devam ediyor İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.

İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.

İnsani Yardım Derneği (İHH) Kastamonu Şubesinin 19 ilçede organize ettiği "Çöp Olmasın Şifa Olsun" sloganıyla kullanılmayan, tarihi geçmemiş ilaçları kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor.

İlaç bağışları Tosya Din Görevlileri Derneğine 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.