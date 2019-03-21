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Tosya’da ilaç bağışı kampanyası devam ediyor

İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 16:11
Tosya’da ilaç bağışı kampanyası devam ediyor

İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.


İnsani Yardım Derneği (İHH) Kastamonu Şubesinin 19 ilçede organize ettiği "Çöp Olmasın Şifa Olsun" sloganıyla kullanılmayan, tarihi geçmemiş ilaçları kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor.


İlaç bağışları Tosya Din Görevlileri Derneğine 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:11
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