Tosya’da ilaç bağışı kampanyası devam ediyor
İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.21 Mart 2019 Perşembe 16:11
İHH’nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.
İnsani Yardım Derneği (İHH) Kastamonu Şubesinin 19 ilçede organize ettiği "Çöp Olmasın Şifa Olsun" sloganıyla kullanılmayan, tarihi geçmemiş ilaçları kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor.
İlaç bağışları Tosya Din Görevlileri Derneğine 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılabilecek.
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