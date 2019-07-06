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Tosya’da hububat hasadı başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hububat hasadı başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
Tosya’da hububat hasadı başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hububat hasadı başladı.


Yaklaşık 160 bin dekar hububat ekim alanı bulunan Tosya ilçesinde bu yıl ekimi yapılan 80 bin dekarlık alanda hububat hasadı biçerdöverlerle yapılıyor. İlçede ekimi yapılan Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tritikale’nin hasat yapıldığı alanlarda Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Başkan Yardımcısı İhsan Koçgözlü, Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit ve Tosya Tarım ve Orman Müdürü Yakup Yırtıcı çiftçileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, “Çiftçilerimizin hayırlı bol bereketi bir mahsül yılı dilerim. Sezonumuzu açtık, biçerleri kontrole geldik. Rekoltenin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yağmurların zamansız yağması rekolteyi biraz düşürdüğünü tahmin ediyoruz. Vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre bayağı bir verimde etkilenme var. Yağmurdan dolayı bu yıl ki rekolteyi düşük bekliyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bol bir yıl olur. Vatandaşlarımıza sağlıklı mutlu bereketli bir yıl diliyorum” dedi.


Başkan Yardımcısı İhsan Koçgözlü ise, “Ziraat Odası Başkan Vekili olarak bugün köylerimizde ekin hasatları başlamıştır. Onların ziyaretlerine geldik verimlere bakıyoruz normal, çalışmalar normal. Yağmurlardan dolayı vatandaşın verimi biraz düşük olmuş ama yine de verimli olduğunu söylüyorlar iyi. Biz de onlara kolay gelsin demeye geldik. Ziyaretimizi yaptık herkese kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Bereketli bol verimli bir yıl diliyor, kazasız belasız hasatlarını kaldırmalarını diliyorum” diye konuştu.


Ayrıca Tosya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hububat hasadı yapılan bölgelerde inceleme ve denetimlerde bulunarak anız yüksekliğini ve ürünleri kontrol ediyor.


Hasadı yapılan ürünler biçerdöverlerden traktörlere yüklenip ambara taşınırken samanlarda balya yapılarak kış mevsiminde hayvanların yiyeceği olarak saklanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
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