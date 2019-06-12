Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Tosya Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında belediye hizmet binasında yaptı.

Bir önceki meclis toplantı tutanağı oy birliği ile kabul edilirken gündem maddeleri ve gelen evraklar meclise dahil edildi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, toplantı öncesi yaptığı konuşmasında katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, belediye çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesinin yanı sıra görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis toplantısında alınan kararların www.tosya.bel.tr adresinde yayınlanacağı kaydedildi.