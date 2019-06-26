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Tosya’da bozulan yollara yeniden parke döşeniyor

Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin üst yapısı bozuk olan noktalarını tespit ederek belirlenen bölgelerde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
Tosya’da bozulan yollara yeniden parke döşeniyor

Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin üst yapısı bozuk olan noktalarını tespit ederek belirlenen bölgelerde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.


Tosya Belediyesi, ilçede Cumhuriyet Mahallesi, Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve bağlı bulunduğu Demirciler Çarşısı Sokak’ta bozulan üst yapıyı tamamen kaldıran ekipler yerine ortalama bin 200 metrekare alanı beton parke döşeyerek bölgenin ulaşımını daha verimli hale getirecek.


Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, planlanan süre içerisinde üst yapının hazır hale getirileceğini ifade ederek, mahalle sakinleri ile de istişarelerde bulundu.


Başkan Kavaklıgil, Tosya’da ulaşım noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bilindiği üzere araç ve yaya ulaşımı, üst yapı, şehir giriş çıkışları gibi hasılı değerli hemşerilerimizin rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri öncelikli projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu noktadan yola çıkarak şehrimizi mahalle mahalle, sokak sokak gezerek eksik ve sıkıntıları yerinde görüyor kısa sürede de müdahale imkanı buluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
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