Tosya’da bin 26 öğrenci TYT sınavında ter döktü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde üniversite giriş sınavının ilk oturum TYT sınavında bin 26 öğrenci ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) 3 oturumda düzenlediği YKS’nin (üniversite giriş sınavlarından) birinci oturumu TYT sınavı yapıldı. Bu yıl Tosya’da ilk defa yapılan üniversite giriş sınavı için sabahın erken saatlerinde öğrenciler aileleriyle birlikte yollara döküldü. Erken saatlerden itibaren çocuklarıyla birlikte okul bahçesine gelen aileler çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla beklerken Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sınava giren öğrenciler tek tek aranarak içeri alındı. Saat 10.00’dan itibaren bina kapıları kapatılarak giriş çıkış yasaklandı. ÖSYM Tosya Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı okulları tek tek dolaşarak inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tosya ilçesindeki sınav heyecanında 8 okulda bin 26 öğrenci ter döktü.

YKS sınavı yarın öğleden önce yapılacak olan 2. Oturum AYT Sınavı ve öğleden sonra yapılacak olan 3. Oturum Yabancı Dil Sınavı ile sona erecek.