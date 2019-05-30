Tosya’da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı Kastamonu’nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde husumetli olduğu kişilere pusu kurarak 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren S.M. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kurduğu pusu ile 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı S.M.olayın ardından kayıplara karışmıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile saklandığı tarlada yakalanan zanlı S.M. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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