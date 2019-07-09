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Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip kazasında kameralara yansıdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:14
Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip kazasında kameralara yansıdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Sabah saatlerinde Tosya D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kamil G. idaresindeki 34 UM 665 plakalı cip, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak bariyerle istinat duvarı arasında sıkıştı. Kaza yapan araçta H.G. (57), T.İ. (34) ve M.İ. (6) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi.


Güvenlik kameralarına yansıyan kazada İstanbul istikametine gitmekte olan lüks cip, kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra duvar ile bariyer arasına sıkışması görünüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:14
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