Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası sona erdi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Kupası halı saha turnuvası sona ermesinin ardından kupa töreni düzenlendi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Kupası halı saha turnuvası sona ermesinin ardından kupa töreni düzenlendi.

Tosya Kaymakamlığı tarafında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlendi.Tosya Fen Lisesi Halı Sahasında oynanan turnuva geçtiğimiz akşam oynanan final maçı ile sona erdi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon ile turnuva ikincisi ve üçüncü olan takım kupalarını seyircilerin tezahüratları eşliğinde aldı.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği turnuvada final karşılaşmasında rakibi Marangozlar Odasını yenerek şampiyon olan Ünal Elektrik kupasını Kaymakam Deniz Pişkin’den aldı. Turnuvanın ikincisi olan Marangozlar Odası kupasını Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola’dan, turnuvanın üçüncüsü ise kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci’den aldı.

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