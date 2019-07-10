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Tosya Sekiler Göletine 2 bin sazan bırakıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 bin adet pullu sazan gölete bırakıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:22
Tosya Sekiler Göletine 2 bin sazan bırakıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 bin adet pullu sazan gölete bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen toplam 2 bin adet pullu sazan balığı yavrusu Kaymakam Deniz Pişkin’in katılımıyla ilçeye 20 km mesafede bulunan Sekiler Göletine bırakıldı.


Pullu sazan yavrularının bırakılmasının ardından söz konusu balıkların yeterli büyüklüğe ulaşacağı 2021 yılına kadar gölette balık avlama yasağı getirildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından temin edilen 2 bin adet pullu sazan balığı yavrusunu, Sekiler Göleti’ne bıraktık.


4 yıl sonra 40 santimetre büyüklüğüne ulaşacak yavruların korunması amacıyla bu göletimizdeki balık avı yasağının 2021 yılına kadar süreceğini buradan duyuruyorum. Balıklar yeterli büyüklüğe ulaştığında amatör balıkçılarımız için yeni bir hobi imkanı sağlayacak fakat o zamana kadar herkesin bu yasağa uymasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:22
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