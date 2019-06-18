Tosya Sanayi Kavşağı’nda otomobil takla attı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 UP 9532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tosya Sanayi Kavşağı’nda takla atarak refüje devrildi. Kazadan araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.