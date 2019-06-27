0553 313 94 23

Tosya polisi egzoz denetimlerini sürdürüyor

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik egzoz uygulaması düzenledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
Tosya polisi egzoz denetimlerini sürdürüyor

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik egzoz uygulaması düzenledi.


Tosya’da artan şikayetler üzerine polis ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik egzoz denetimi yapıldı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gündüz ve gece olmak üzere şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda motosikletler ve sürücüler denetlendi. Uygulamada, sürücülerde evrak ve kask kontrolü yapılırken motosikletlerde egzoz denetimi yapılıyor. Yapılan kontrollerde kaskı olmayan, kural ihlali yapan, evrak eksikliği olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Egzozu gürültü yapan motosikletler cezai işlem ile birlikte çekici yardımıyla otoparka çekildi.


İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir’in de katıldığı uygulamada Kaymakam Deniz Pişkin’de uygulamaya katılarak ekipleri denetledi. Yetkililer uygulamanın şehrin farklı noktalarında gece gündüz devam edeceğini belirterek sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    1. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    2. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    3. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    4. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    5. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    6. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    7. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    8. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    9. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    10. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    11. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    12. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    13. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    14. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    15. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    16. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    17. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    18. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    19. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    20. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    21. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    22. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    23. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    24. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    25. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    26. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    27. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    28. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    30. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!