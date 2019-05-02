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Tosya pirincinin ekim hazırlıkları başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaca ünlü Tosya pirincinin ekim hazırlıkları başladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:34
Tosya pirincinin ekim hazırlıkları başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaca ünlü Tosya pirincinin ekim hazırlıkları başladı.


Baharın gelmesiyle birlikte Tosyalı çiftçiler de hazırlıklara başladı. Çeltiğin (pirinç tohumu) ekim zamanı gelmeden bir ay önce hazırlıklara başlayan çiftçiler pirinç için ihtiyaç olan suyu tarlalarına getiren bentlerin (arkların) tamirini yaparak pirinç ekmeye hazırlanıyor.


Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Başkan Yardımcısı İhsan Koçgözlü Aşağı Dikmen Köyünde Keşan (tarla tesviyesi) yapan çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldı.


Pirincin ekilebilmesi bol suya ihtiyaç olduğunun altını çizen Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, tarlalara suyun verilip göl şekline gelmesinin ardından Keşan adı verilen tesviye yapıldığını söyledi.


Pirinç ekim hazırlıklarına ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, “Köyümüzde çeltik ekim işleri devam ediyor. Kaymakamlık ve DSİ işbirliği ile verilen iş makinelerle çıkardığımız arklardan suyumuzu getiriyoruz.Keşan dediğimiz işlemi yapmaya devam ediyoruz. Keşan bitme aşamasına geldi. İnşallah bundan sonra tohum aşamasına geçiyoruz. Tohum ekeceğiz. Ondan sonra Kasım’a kadar hizmete devam edeceğiz. Bol ve bereketli bir yıl dilerim” dedi.


Başkan Yardımcısı İhsan Koçgözlü ise çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diledi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:34
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