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Tosya Kaymakamından proje sahiplerine ödül

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, düzenlenen törende proje sahiplerini ödüllendirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:38
Tosya Kaymakamından proje sahiplerine ödül

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, düzenlenen törende proje sahiplerini ödüllendirdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Tosya Kaymakamlığının olurlarıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolü çerçevesinde uygulamaya başlanan "Fidanlar Kurumasın" projesi, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.


Öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma hususunda çeşitli sosyal beceriler kazandırarak bağımlılık yapıca maddeler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve sağlıklı yaşam ile beslenme konusunda çocukları ve velileri bilgilendirmeyi amaçlayan proje, 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren başarıyla uygulandı.


Proje kapsamında; her hafta ilkokul 4.sınıf, ortaokul 5.sınıf öğrenci ve velilerine Tosya Huzurevi Müdüresi Ayşegül Kale ve Diyetisyeni Sümeyra Ateş tarafından "Sağlıklı Yaşam" semineri verilirken, ortaokul 8.sınıf, lise 9.sınıf öğrenci ve velilerine Tosya Devlet Hastanesi personeli Psikolog Hale Müberra Altun tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" semineri verildi.


Projenin sona ermesinin ardından Tosya Kaymakamlığı tarafından ödül töreni düzenlendi. Proje sahiplerini ve destek verenleri ödüllendiren Kaymakam Deniz Pişkin, “Sosyal sorumluluk projeleri toplumda farkındalık oluşturmak için yapılır. Kurumlarımız da gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle topluma ve insan hayatına katkı sağlamaktadırlar. Proje sahiplerini ve bu projelerde emeği geçen bütün paydaşlarını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:38
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