Tosya İlkokulu’nda Mezuniyet Töreni 2019 Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla Tosya İlkokulu’ndan mezun olan 4/C sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

2019 Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla Tosya İlkokulu’ndan mezun olan 4/C sınıfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hafta sonu Üçolukları Mesire Yerinde düzenlenen mezuniyet törenine 4/C sınıfı öğretmeni Ayşegül Rumelioğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. İlkokuldan mezun olan öğrenciler büyük bir heyecanla cübbelerini ve keplerini giyerek öğretmenleri ile birlikte mezuniyet pastasını kesti. Pasta kesiminin tamamlanmasının ardından öğrenciler kep atma için hazırlandı. Hep birlikte ondan geriye sayan öğrenciler sayma işlemini tamamlamalarının ardından keplerini havaya atarak okuldan mezun olmanın ve kep atmanın heyecanını yaşadı.

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