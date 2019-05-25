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Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü kutlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya İlkokulu’nda 21 Mayıs Dünya Süt Günü etkinliği düzenlendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:20
Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü kutlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya İlkokulu’nda 21 Mayıs Dünya Süt Günü etkinliği düzenlendi.


Tosya İlkokulu’nda yapılan kutlama etkinliğine Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Eğitimci ve Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit, Tosya İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu, Sınıf Öğretmeni Halit Ekin, öğrenciler ve veliler katıldı.


Her yıl 21 Mayıs Dünya Süt Günü olarak kutlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, çocukların gelişmesinde ve büyümesine sütün önemine dikkat çekti.


Sütün faydaları hakkında Zülal Yiğit tarafından yapılan sunumun ardından Ziraat Odası tarafından 1’nci sınıf öğrencilerine süt dağıtıldı.


Sütün kalsiyum bakımından en zengin besin olduğunun altını çizen Eğitimci ve Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit gelişme çağındaki çocukların günlük 2 bardak süt tüketmeleri gerektiğini ve taze süt içilmesi gerektiğini söyledi. Pastörize sütlerin de tüketilmeden önce son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Yiğit, katkısız sütlerin tüketilmesinin daha yararlı olduğuna dikkat çekti.


Süt için farkındalık oluşturmak amacıyla 21 Mayıs Dünya Süt Gününde süt dağıttıklarının altını çizen Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, “İlçemizde çiftçilerimiz tarafından süt üretimi yapıldığından günlük taze süt bulmak mümkün. Vatandaşlarımız her zaman direk üreticiden günlük taze süt temin edebilirler. Çocuklar için katkısız ve taze süt tüketmek daha yararlıdır” dedi.


21 Mayıs Dünya Süt Günü olarak kutlanırken 21-26 Mayıs ise Dünya Süt Haftası olarak kutlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:20
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