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Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayan ilçe halkı 15 Temmuz etkinliğine yoğun katılım göstererek meydanı doldurdu.

16 Temmuz 2019 Salı 11:03
Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayan ilçe halkı 15 Temmuz etkinliğine yoğun katılım göstererek meydanı doldurdu.


15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’ncü yıl dönümünde Tosya Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.


Program ilçenin Cumhuriyet Meydanında Tosya Belediyesi tarafından yemek ikramı ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Program protokol konuşmaları ile devam etti.


Programda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; "Yaklaşık 3 yıl önce kara gün olarak adlandırdığımız Hain ve bazı kelimeleri seçerken çok dikkat ediyorum Hain Fetö darbe girişine memleketin yiğit evlatları sayesinde bertaraf etmek nasip oldu. Bu esnada yiğitçe ve mertçe 248 tane evladımız şehadet şerbeti içti. Allah’ıma binlerce kere şükürler olsun ki hainler hedefine ulaşamadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve siyasilerimize, askerimize bu kalkışmaya engel oldukları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliye ayrıca Teşekkür etmek isterim.


Buradan sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Özellikle Fetönün kamudaki kriptoları ile ve siyasi ayağı ile mücadele edelim. Bu memleket bizim. Güçlü Türkiye’ye emin adımlarla birlikte yürümeliyiz. Başka Türkiye yok’’ dedi.


Kaymakam Deniz Pişkin de konuşmasında; “Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, hükümetimizin kararlı duruşu, tarihin şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıktığı ve güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi ile bertaraf edilmiştir.


Bu şanlı direniş günü emperyalist güçlerin yıllardır içimize sızdırdıkları hain ve sinsi şebekeler Anadolu toprakları üzerinde oynadığı oyunlarla aziz milletimizin ve birlik beraberlik şuurunun içerisine sızmaya çalışmışlardır. Fakat bizim mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Kahraman Türk Milletinin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin açık ispatını bizzat yaşayarak gördüler” diye konuştu.


Protokol konuşmalarının ardından din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu, mehteran gösterileri yapıldı, 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi. 15 Temmuz şiirinin okunmasının ardından sahne alan yerel sanatçılar kahramanlık şarkıları okudu.


Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:03
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