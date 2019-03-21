Tosya Cumhuriyet Anaokulunda Fidan Dikme Etkinliği Çocuklara ağaç sevgini aşılamak amacıyla Tosya Cumhuriyet Anaokulu’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Çocuklara ağaç sevgini aşılamak amacıyla Tosya Cumhuriyet Anaokulu’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Anaokulu’nda, öğrencilere fidan sevgisini anlatmak ve okul bahçesini ağaçlandırmak için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Tosya Orman İşletme Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte okul bahçesine çukurlar açıldı. Getirilen fidanlar öğrenciler tarafından veliler, öğretmenler ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yardımıyla açılan çukurlara dikilerek can suyu verildi. Dikilen fidanlara ise öğrencilerin ismi verildi. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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