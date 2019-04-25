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Tosya Belediyesi, parke ve bordür tamiratlarına başladı

Tosya Belediyesi, kent merkezinde ve mahallelerinde yürüttüğü parke tamiratı ile bordür çalışmalarına hız verdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
Tosya Belediyesi, parke ve bordür tamiratlarına başladı

Tosya Belediyesi, kent merkezinde ve mahallelerinde yürüttüğü parke tamiratı ile bordür çalışmalarına hız verdi.


Özellikle sokak aralarında ulaşımın olumsuz etkilendiği bölgeler önceden tespit edilirken Ramazan Ayı öncesi tamiratların önemli ölçüde bitirileceği ifade edildi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, çalışmaları yerinde inceleyerek gelen talepleri hızlıca değerlendirdiklerini ve çözüme ulaşması noktasında takiplerini sürdürdüklerini ifade etti.


Tosya İmam Hatip Lisesi yolunda yürütülen bordür çalışmalarının da devam ettiğini belirten Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mevsim itibarı ile hava şartlarının müsaade ettiği sürece hizmetlere ara verilmeden devam edileceğini söyledi. Başkan Kavaklıgil, bahar ile birlikte kum ocağı faaliyetlerinin de arttığını ifade ederek ilçenin cadde ve sokaklarının daha güzel bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
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