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Tosya Adliyesinde veda yemeği

Tosya Adliyesinde görev yapan ve yeni görevlendirmelerle tayin olan savcı, hakim ve adliye personeli onuruna veda yemeği düzenlendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
Tosya Adliyesinde veda yemeği

Tosya Adliyesinde görev yapan ve yeni görevlendirmelerle tayin olan savcı, hakim ve adliye personeli onuruna veda yemeği düzenlendi.


Tosya Adliyesinde görev yaparken 2019 Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Kayseri’ye tayin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Ay ve Van’a tayin olan Hakim Merve Arslantaş ile Kayseri’ye tayin olan İcra Müdür Yardımcısı Ali Kaya ve emekli olan Vehbi Türkoğlu için veda yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen veda yemeğine hakimler, savcılar, adliye yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, avukatlar ile cezaevi personeli katıldı. Yemeğin ardından verdikleri hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Ay, Hakim Merve Arslantaş, İcra Müdür Yardımcısı Ali Kaya ve emekli olan Vehbi Türkoğlu’na teşekkür plaketi verildi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
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