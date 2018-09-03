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'Tosuncuk'tan yeni haber var... Bu kez de Dubai'de görüldü!

'ÇİFTLİKBANK ' mobil oyun uygulaması ile 80 bin kişiden 500 milyon TL'nin üzerinde dolandırdığı parayla yurtdışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'de lüks bir mekanda görüntülenen Aydın'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:23
'Tosuncuk'tan yeni haber var... Bu kez de Dubai'de görüldü!

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay'a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DUBAİ'DE 30 BİN DİRHEM HESAP, 20 BİN DİRHEM BAHŞİŞ

CEO Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dubai'nin en lüks mekanlarından birinde görülen Aydın'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın'ın masada toplam 90 bin TL'ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.

KIBRIS'TA KUMAR OYNAMIŞ

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs'tan. Firari CEO'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs'ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.

LÜKS ARABA KOLEKSİYONU YAPMIŞ

Firari CEO Aydın'ın, Uruguay'da çekildiği öne sürülen, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler konuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Aydın, Ferrari'nin yanı sıra çok sayıda lüks araç almış.

AĞABEY HONGKONG'TA

Kardeşiyle birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke ülke geziyor. Aydın, Hong Kong'ta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:23
  1. çiftikbank
  2. Mehmet Aydın
  3. tosuncuk
  4. Dubai

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Büyük hırsız küçük hırsızların parasını almış olay bu kadar abartmaya gerek yok çalışmadan havadan para kaznmak isteyenlerin sonu
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