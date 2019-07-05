’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın kayın pederinin ifadeleri ortaya çıktı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı bulunan kayın pederi Hakan Soysal mahkemeye gelerek teslim oldu. Soysal, şirketini sattığı Mehmet Aydın’ın kendisini de işten çıkardığını söyleyerek, “Kızımla evlendikten sonra Uruguay’a gittiler. Kızım oradan beni arayıp Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş” dedi. Hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Soysal, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu firari Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı verilen kayın pederi Hakan Soysal(44), mahkemeye gelerek teslim oldu.

“Beni de işten çıkardı”

Anadolu 6. Ağır ceza mahkemesinde 1 Temmuz 2019 tarihinde ifade veren sanık Hakan Soysal, Çiftlik Bank’ın sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın’ı kızı Sıla Aydın ile 2017 yılı Nisan ayında evlendiği için tanıdığını söyleyerek, “Mehmet Aydın ile ilk kez 2017 yılı Ocak ayında Bursa’daki evime kızımla evlenmek istediğini söylemek için geldiğinde tanışmıştım. Ben bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştım. Şirketimi ortaklarımla beraber Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game şirketine sattık, şirketi satın alma teklifi Mehmet Aydın’dan geldi. Şirketi satmamıza rağmen şirkette 1 ay kadar daha maaşlı olarak çalıştık. Sonrasında şirketi satın alan şirketin yeni yöneticileri bizi işten çıkardı” dedi.

“Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş”

Mehmet Aydın’ın kendisine bilgisayar yazılımcısı olmadığını söylediğini belirten Soysal, “Kızımla evlenmeden önce yaptığım araştırmada bilgisayar yazılım işi yaptığını öğrenmiştim. Herhangi bir sabıkası olmadığını da karakollardan yaptığım araştırmada öğrendim. Kızımla evlendikten 1 ay kadar sonra Uruguay’a gittiler. Kızım oradan beni arayıp Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye’ye gelmesini sağladık bir daha da göndermedim” diye konuştu.

“Korumalarını tehdit amaçlı evime gönderdi”

“Mehmet Aydın korumalarını tehdit amaçlı evime bile gönderdi. O zaman şikayetçi olmadık” diyen sanık, “Kızım Mehmet Aydın aleyhine boşanma davası açtı. Dava devam ediyor, dolandırıcılık suçu işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları hakkında hiçbir ilgim yoktur. Kaldı ki sattığımız şirkette sigortalı çalışırken bile işten çıkarıldım. Kızım Sıla Aydın Bursa’da yanımdadır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın’ın kayınpederi serbest bırakıldı

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararı kaldıran mahkeme, Soysal’ı serbest bıraktı.