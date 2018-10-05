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Vatandaşa ders olmadı... 'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı!

Çiftlikbank ile binlerce insanı dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, vatandaşa ders olmadı. Bu kez Esenyurt'ta enerji içeceği satışı yapacağını iddia ederek yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandıran "Enerji Emlak"a ekipler operasyon düzenledi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:57
Vatandaşa ders olmadı... 'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2015 yılından bu yana toptan enerji içeceği alarak vatandaşlara kar vadeden “Enerji Emlak” adından bir kurumun vatandaşları kandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şebeke olduğu ileri sürülen grup milyonlarca lirasını aldığı 100’ün üstünde vatandaşa toptan enerji içeceği alınacağı ve bunları satışı sonrası elde edilecek kar oranından yüzde verileceğini açıkladı. İlk başlarda ödeme yapılan sistem içinden vatandaşlar yaklaşık 9 aydır ödemelerini alamayınca konuyla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine başvuruda bulundu. Harekete geçen dedektifler, “Enerji Emlak” adı verilen ofise baskın düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler adliye sevk edilirken, mağdurların ise yaklaşık 100 milyon lirasının ortada olmadığı öğrenildi.

'4-5 ödeme yaptılar'

Olaydan dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş, akrabaları aracılığı ile söz konusu sistemin için girdiğini belirterek, “Anlaştık senet yaptılar bize aydan aya 4-5 ödeme yaptılar sonra ödemeleri kesildi. Bunlar dolandırıcı. İnşaat yapmak maksadı ile biz evimizi verdik. Şimdi 8 aydan bu yana bizi oyalıyorlar. Adamları biz arıyoruz gidin devlet versin paranızı diyorlar. Bizim şu anda yaklaşık 800 bin lira mağduriyetimiz var” dedi.

Çok zor durumda kaldıklarını belirten vatandaş, “Şu anda vatandaşlar ekmek alamaz kirasını veremez duruma düştü. Biz evimizi verdik ama kredi çekip para veren arkadaşlar da burada çok. Bu adamın vaadi bize 2 -3 parayı ödeyip güven verip ondan sonra paralara el koyayım şekilde. Bizim için de kar payı yok” diye konuştu.

12 kişiye gözaltı kararı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili şüpheli olduğunu düşündüğü 12 kişiyle ilgili işlem yaparak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin nitelikli dolandırıcı olarak adliye sevk edildi. Bu sırada mağdurlar, adliyeye sevk edilen zanlılara tepki gösterdi.

Emekli polis ve askerler koruma olmuş

“Enerji Emlak” adı altında açılan ofiste ise dikkat çeken bir detay yakalandı. O detayda ise ofiste korumalık yapan kişiler arasında emekli polis ve askerlik silahlı korumalık yaptığı yönünde.  Olayın çok yönlü olarak inceleme altında olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:57
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  4. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü

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