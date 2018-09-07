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Tosun: İdlib kırsalındaki çadır kampları yetersiz kalacak

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 'Türkiye sınırına yakın kamplar yeni sivilleri kaldıramayacak kadar dolu, İdlib'te yaşanacak göç durumu içinden çıkılamaz hale getirir." dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 21:03
Tosun: İdlib kırsalındaki çadır kampları yetersiz kalacak

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in Türkiye sınırındaki kamplarının dolu olduğunu, olası göçte kalacak yer sıkıntısının yaşanacağını söyledi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Olası İdlib saldırısında Türkiye sınırında bulunan ve şu anda dolu olan kamplar barınma sorunlarını da getireceğini düşüyoruz.'' dedi.

Atme kampında 100 bini aşkın Suriyelinin yaşadığını belirten Tosun, ''Bölgede alt yapı yetersizliği, gıda ve temel yaşam malzemelerin temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mevcut durumda bile insanların beslenme ve barınma problemi varken, olası İdlib saldırısı sonrası oluşacak göç nedeniyle barınma anlamında ciddi sorunlar yaşanacağı ortadadır.'' dedi.

Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi karşısındaki İdlib kırsalında yer alan Atme Kampı'nda günlük yaşamın sürdüğüne dikkati çeken Tosun, ''Farklı bölgelerde altyapı çalışmasını yapacağımız noktalarda çadır kurabileceğimiz çalışmalar yapıyoruz. İdlib'in Türkiye'ye bakan cephesinde birçok kamp bulunuyor. Bu kamplarda saldırılardan kaçan insanlar yaşam mücadelesi veriyorlar. İnsanların daha güvenli yaşam sürecekleri barınma alanları için çaba sarf ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki sıfır noktasında yer alan İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri de sınır hattından görülebiliyor.

Duvarlarla çevrili sınır hattında da güvenlik önleminin artırıldığı gözlendi.  

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:03
  1. İdlib
  2. kamp
  3. Anadolu Ajansı

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