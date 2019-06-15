Torunuyla birlikte sınava giren dededen öneri: Bağınızı bahçenizi satın...

Nevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen dede Yusuf Koçak (56) ve torunu Berkay Günaydın (18), sınav heyecanını birlikte yaşadı.

Yusuf Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise mezunu olduğunu ve zaman zaman mezuniyet durumuna ilişkin sorularla karşılaştığı için üniversite okumaya karar verdiğini belirtti.

'Bağınızı bahçenizi satın...'

Torunuyla aynı okulda sınava girmekten ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Koçak, "Bazen soranlar oluyor, 'Lise mezunuyum.' dediğimde utanıyorum. Okumanın gerekli olduğunu düşündüğümden yeniden eğitime yöneldim. Üniversiteye girmek istiyorum. Lise mezunu olmak artık ilkokul seviyesinde olmak gibi. Annelere babalara sesleniyorum. Bağınızı bahçenizi satın, çocuklarınızın eğitimine harcayın." dedi.

Dedesiyle sınava girecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden torun Berkay Günaydın da geçen yıl sınavda istediği puanı alamadığı için bu sene ikinci kez sınava girdiğini belirterek, "Bu yıl kazanabileceğime inanıyorum ve dedemle aynı yerde sınava girmekten dolayı da mutluyum. Dedemle aynı bölümü aynı üniversitede okuma güzel olabilir." diye konuştu.

Gülsüm Günaydın da babası ve oğlunu sınava getirdiğini, sınav süresi boyunca heyecanla her ikisini de bekleyeceğini dile getirdi.