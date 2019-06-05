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Torununa hediye gelen keçilere çocuğu gibi bakıyor

Kayseri’de yaşayan Ramazan Toygar, torununa hediye gelen iki keçiye çocuğu gibi bakıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
Torununa hediye gelen keçilere çocuğu gibi bakıyor

Kayseri’de yaşayan Ramazan Toygar, torununa hediye gelen iki keçiye çocuğu gibi bakıyor.


Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Kulpak Mahallesi muhtarı olan Ramazan Toygar, bir süre önce torununa hediye edilen keçilerin bakımını üstlendi. Geçen zaman içinde hayvanlarla arasındaki bağı güçlendiren Ramazan Toygar, gününün büyük bir bölümünü keçilerle oyun oynayarak geçiriyor. Ramazan Toygar, "Bu keçiler torunuma hediye geldi. Keçileri evcilleştirdim ve bakımlarını üstlendim. Zaman geçtikçe keçilerle aramızdaki bağ kuvvetlendi. Bunlar benim arkadaşım oldu, her şeyim oldu. Günümün büyük bir bölümünü bunlarla oynayarak geçiyorum" dedi.


Keçilerin yanından ayrılmadığını, sürekli oyun oynamak istediklerini söyleyen Ramazan Toygar, "Araziye falan gittiğimde peşimden hiç ayrılmıyorlar. Gündüz bahçede özel bir yerleri var orada serinliyorlar. Gece olunca da evin içinde özel yerleri var orada tutuyoruz. Bunlar bizim can şenliğimiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
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