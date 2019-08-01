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"Torunum kime anne diyecek"

Kayseri'de iş çıkışı tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi- Baba Kazım Şimşek:- "Bir babanın en büyük acısı kendi kızının, öz evladının cenazesinde saf tutmasıdır. Bu kadar acı bir şey yok"- "Bir tane de torunumuz var. Küçük bir yavrumuz var. 'Anne neredesin? Gel, ben acıktım, okula gideceğim' diye kime diyecek? Torunum kime anne diyecek?"

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:50
"Torunum kime anne diyecek"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş çıkışı tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrıldığı sırada silahla vurularak öldürülen Gülay Şimşek'in (27) naaşı, öğle vakti Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'na defnedildi.

Baba Kazım Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını öldüren zanlının gereken en ağır cezayı almasını ve adalet istediklerini söyledi.

Kızını toprağa vermekten büyük üzüntü yaşadığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir babanın en büyük acısı kendi kızının, öz evladının cenazesinde saf tutmasıdır. Bu kadar acı bir şey yok. Bu, çok büyük bir acı. İnsan canı bu kadar mı ucuz? Ne kadar acı bir olay. Benim çocuğum bana bu konuyla alakalı herhangi bir şey söylemedi. Söylemiş olsa ben tedbirimi alırdım. İsteyen istediğini öldürsün mü yani? Nerede yaşıyoruz? Ortada bir gerçek var. O kurşun, sadece kızımıza değil, hepimize, ailemize sıkılmış bir kurşun. Adaletin tecelli etmesini istiyorum."

Kızından geriye 6 yaşında torunlarının kaldığını anlatan Şimşek, "Bir tane de torunumuz var. Küçük bir yavrumuz var. Şimdi ona kim bakacak, ona kim sahip çıkacak, onunla kim ilgilenecek? 'Anne neredesin? Gel, ben acıktım, okula gideceğim.' diye kime diyecek? Torunum kime anne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Dünkü cinayetin ardından kaçtığı Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalanan zanlı Ö.O. (36), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:50
  1. cinayet
  2. Gülay Şimşek
  3. Kazım Şimşek

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