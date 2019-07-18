Torunlar Çanakkale’de dedelerini birlikte andı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)tarafından Çanakkale’de düzenlenen “Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı”yla Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan Sancaklı Boşnakların torunları, yurt dışında yaşayan gençlerle birlikte atalarını mezarı başında andı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile her yıl yurt dışında yaşayan binlerce genç, milli, manevi, kültürel değerlerimiz ile tarihi köklerimizi yakından tanımaları amacıyla Türkiye’de kamp programlarında bir araya getiriliyor. Farklı şehirlerde düzenlenen kamplarda sportif aktiviteler, seminerler ve gezi programları yer alıyor. Gençler, programlar sayesinde hem birbirleriyle olan iletişimlerini arttırıyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. YTB tarafından bu yıl Çanakkale’de organize edilen “Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı” ise özel bir anlam taşıyor. Bugün bir kısmı Sırbistan, bir kısmı ise Karadağ sınırları içerisinde yer alan Sancak bölgesinden binlerce Müslüman, 1915 yılında Osmanlı saflarında savaşmak üzere gönüllü olarak Çanakkale’ye gelerek şehit oldu. YTB, ilk kez bu yıl Sancak bölgesinden gençleri kamplara dâhil etti. Kamp programı kapsamında yapılan Çanakkale Şehitlikleri gezisinde Sancak bölgesinden Boşnakların torunları ile yurt dışında yaşayan gençler dedelerini birlikte mezarları başında andı.

Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan “Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı”na bu yıl ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve İsviçre’den yüzlerce genç katıldı. Kamplara katılım ücretsiz olurken, katılımcıların ulaşım giderleri YTB tarafından karşılanıyor. Kız ve erkek gruplarının ayrı ayrı programlar halinde dahil olduğu kamp etkinlerinde okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetler yer alıyor. Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim gibi konularda da eğitim seminerleri organize ediliyor. Çanakkale’de Eceabat Gençlik Konuk Evi’nde düzenlenen program kapsamında bu yıl Çanakkale Şehitliği, Anıtlar, Arı Burnu, Conk Bayırı, Anafartalar, Truva atı, Eceabat ve Çanakkale merkezine uzman rehberler eşlinde geziler düzenleniyor.