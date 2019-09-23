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Torpilliğe zemin hazırlandı! ‘İBB’ye gelen CV’leri bize bildirin’

Seçimlerden önce "Partizanlık ve torpil olmayacak" diyen Ekrem İmamoğlu’nun sözleri yenildi. İBB'ye işçi alımları için CHP İl Yönetimi devreye girdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:46
Torpilliğe zemin hazırlandı! ‘İBB’ye gelen CV’leri bize bildirin’

Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadı. CHP' İl Başkanlığı, kendi belediyelerine yazdığı bir yazıda, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak isimleri önce bize bildirin’ mesajı verildi.

Ekrem İmamoğlu, "Partizanlık ve torpil olmayacak" dedi. Ancak başkan seçilince sözünü yedi. İBB'ye işçi alımları için CHP İl Yönetimi devreye girdi.

CHP'li belediyelere bir yazı gönderdi. CV'lerin önce kendilerine verilmesini istedi. Skandalı İmamoğlu da kabul ederek yanlış yapanın bedelini ödeyeceğinin mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:46
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