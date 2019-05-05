Toroslar’daki saklı güzellik "Uçansu Şelalesi"

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar’ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor.

Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları’nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor. Her geçen yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerinin sayısı artan Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten birkaç koldan dökülerek Alara Çayı’na hayat veriyor. Uçansu Şelalesi’nin suyu, ulu çınarlar ve el değmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat’ta Akdeniz’le buluşuyor.

1992 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Uçansu, Akdağ ve Geyik dağlarının karlarının erimeye başlamasıyla birlikte mart-haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor. Gündoğmuş ilçesine 25 kilometre, Alanya’ya 100 kilometre ve Antalya’ya 175 kilometre uzaklıktaki Uçansu, yılın 12 ayı alternatif turizm imkanı sunuyor. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenler, bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Uçansu Şelalesi’nin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı’nın çıkış noktası olduğunu söyledi. Özeren, "Özellikle ilkbahar aylarında kar sularıyla beslenen şelalenin Toroslar’da saklı bir hazine. Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge" dedi.

Uçansu Şelalesi’nin bazı basın organlarında Konya ve Taşkent sınırları içerisinde olduğu söylense de Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi sınırları içerisinde bulunduğunu söyleyen Özeren, "Uçansu Şelalesi kendine özgün bir akışı olan Alara Çayı’nın en güçlü kaynaklarından birisidir. Uçansu Şelalesi yaklaşık olarak Akdeniz’e 100 kilometre bir yolculuktan sonra Alanya ile Manavgat arasında Akdeniz’e dökülmektedir. Uçansu Şelalesi Gündoğmuş ilçesine 25, Alanya’ya 100 ve Antalya’ya 175 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır" diye konuştu.

Özeren şöyle devam etti:

"Uçansu Şelalesi, 2008 yılında UNESCO tarafından dünyada insan mutluluğu ve sağlığını müspet yönde etkileyen en güzel yüz yerden 19 tanesi Türkiye’den seçilmiş ve bunların içerisinden en güzel yerlerden biriside Alara Vadisi olarak seçilmiştir. Alara Vadisi’nin doğusunda Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan Uçansu Şelalesi hem yurt dışından, hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları olmadığından daha fazla tanıtım olsa da halka yeterli katkıda bulunamamaktadır. Önümüzdeki günlerde Uçansu Şelalesi’nin daha fazla tanıtılması ve hem de halkın turizm pastasından Gündoğmuş halkının da daha fazla hissesini alabilmesi için hem konaklama, hem de yemek yeme yönünde, yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."

Akseki’den Uçansu Şelalesi’ni görmek için gelen fotoğraf sanatçısı Mustafa Hatipoğlu, "Burayı hep merak ediyordum. Bugün görme imkanı buldum. Gerçekten çok mutluyum. Toroslar’ın arasında muhteşem bir güzellik yatıyor. Bu güzelliği herkesin keşfetmesi, görmesi gerekiyor" diye konuştu.