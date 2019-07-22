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Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol açma, genişletme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Darısekisi, Ayvagediği ve Hacgediği Mahallelerinde yeni imar yollar açarak, vatandaşların hizmetine sundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol açma, genişletme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Darısekisi, Ayvagediği ve Hacgediği Mahallelerinde yeni imar yollar açarak, vatandaşların hizmetine sundu.


Yeni yolların mahallelere hayırlı olmasını dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan gelen talepleri cevapladıklarını belirterek, “Toroslarımız, her gün hızla gelişen, büyüyen ve nüfus artışı yaşayan bir ilçe. Bunu karşılamak adına ilçe genelinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de yeni imar yolları. Amacımız, trafiği rahatlatmak ve yeni yerleşim alanlarındaki ulaşım sorununu gidermek” dedi.


Yolların daha konforlu ve güvenli olmasına da önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, bu kapsamda çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
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