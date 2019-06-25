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Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin mahallelerdeki yol bakım ve onarım ile yeni yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:42
Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin mahallelerdeki yol bakım ve onarım ile yeni yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 4 mahallede daha mevcut yolların onarımı gerçekleştirildi.


Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Hamzabeyli, Doruklu, Kaşlı ve Düydüören Mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, yol açma çalışmalarını da sürdürüyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların refahı ve huzuru için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları amacıyla yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye olarak tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan her noktada çalışıp vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetleri vermeye devam edeceğiz” dedi.


Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar da Başkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:42
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