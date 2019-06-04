0553 313 94 23

Toroslar’da son panayır yapıldı

Toroslar Belediyesi’nin, Ramazan ayı münasebetiyle her gün bir mahallede düzenlediği iftar sofrası ve Ramazan panayırı, Ramazan ayının manevi atmosferini 7’den 70’e herkese yaşattı.

04 Haziran 2019 Salı 15:10
Toroslar’da son panayır yapıldı

Toroslar Belediyesi’nin, Ramazan ayı münasebetiyle her gün bir mahallede düzenlediği iftar sofrası ve Ramazan panayırı, Ramazan ayının manevi atmosferini 7’den 70’e herkese yaşattı.


Ramazan ayının son günlerinde de Arslanköy, Yavca ve Kavaklıpınar mahalleleri ile son olarak da Mustafa Kemal Mahallesi’nde iftar sofrası ve Ramazan panayırı kuruldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı iftar programına, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Tasavvuf müziğinden Karagöz-Hacivat, meddah ve tahta bacak gibi birçok gösteri ve etkinlik düzenlenerek 7’den 70’e herkesin dolu dolu bir Ramazan geçirmesi sağlandı. Ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bizde Ramazan ayını idrak ettiğimiz ilk günden beri farklı mahallelerimizde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bereket sofrasına oturduk. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarında yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık. Bu vesileyle vatandaşlarımızı dinledik, onlarla kucaklaştık, hep birlikte oruçlarımızı açtık. Ramazanın bütün güzelliklerini yediden yetmişe hep birlikte birlikte yaşadık" dedi.


Görevinin hizmet etmek ve el uzatmak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Elimizi tutan herkesin elini sıkıca tutacağız. Allah’ın izniyle en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu bir ekip işidir. Programlarımız, çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Programımıza katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    1. İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit..
    2. Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni..
    3. Kampta akrep sokan kadına drone’lu..
    4. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    5. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    6. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    7. "Katma değeri yüksek ürünler..
    8. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    9. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    10. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    11. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    12. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    13. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    14. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    15. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    16. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    17. Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1..
    18. İspanya'da Diego Costa'ya vergi..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    20. Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması
    21. Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa..
    22. Başkan Çalık, “Herkesin birbirine..
    23. Bayram planları kaza ile son buldu
    24. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    25. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü,..
    26. Sungurlu’da asırlık bayramlaşma..
    27. Başkentte bunalıma giren adam evini..
    28. Yunanistan'da ekonomi büyüdü
    29. Şehitliklere duygu dolu bayram..
    30. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."