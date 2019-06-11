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Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası

Toroslar Belediyesince, Çukurova Mahalle Muhtarlığına engellilerin giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için rampa yaptırıldı.

11 Haziran 2019 Salı 13:56
Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası

Toroslar Belediyesince, Çukurova Mahalle Muhtarlığına engellilerin giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için rampa yaptırıldı.


İlçede bulunan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mahalle muhtarlarının ve vatandaşın taleplerini de göz önünde bulunduruyor. Gelen talepler üzerine engelli vatandaşların Çukurova Mahalle Muhtarlığına giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için engelli rampası yaptıran Başkan Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.


Çukurova Mahalle Muhtarı İlkay Küçükcan, Başkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Muhtarlığımızın önünde engelli rampamız yoktu. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında engelli vatandaşlarımızın rahatlığı ve ulaşımı için engelli rampası yapmaya karar verdik. Toroslar Belediyemizden yardım istedik. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz da talebimizi geri çevirmeyerek bize destek verdi. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:56
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